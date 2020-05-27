НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАлександр Овечкин в девятый раз в карьере стал лучшим снайпером НХЛЕвсеев отреагировал на информацию о продаже «Уфы»Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезонАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную ШвейцарииMetaratingsДзагоев объяснил, почему не смог уехать в европейский клубMetaratings7MetaratingsФутбол РоссииГазета.RuSportbox.RUSports.ruНева СпортСпорт-ЭкспрессПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, почему так и не переехал в топ-чемпионат.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Дзагоев рассказал, почему не перешел в европейский чемпионатГазета.Ru 06:46Дзагоев рассказал, почему так и не уехал в европейский клубSport.ru 06:44Алан Дзагоев: говорил, что готов уехать в Европу, но не получил ни одного предложенияЧемпионат 06:27рекламаГлавноеАлександр Овечкин в девятый раз в карьере стал лучшим снайпером НХЛЕвсеев отреагировал на информацию о продаже «Уфы»Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезонАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную ШвейцарииНовости