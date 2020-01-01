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Дзагоев рассказал об очень серьезных последствиях коронавируса
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Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев считает, что коронавирус очень серьезно отразится на футболе. Об этом он рассказал в интервью клубному YouTube-каналу.В источнике
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Дзагоев – о последствиях коронавируса: «Только „Зенит“ со своим „Газпромом“ и „Краснодар“ не снизят зарплаты»

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Дзагоев: может, только «Зенит» со своим «Газпромом» не убавит зарплаты, ну и «Краснодар»

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Алан Дзагоев: «Последствия от пандемии будут очень серьезными»

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