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Дзагоев вместе с ЦСКА вылетел на матч против «Оренбурга»
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга».В источнике
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Дзагоев вылетел с ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Sport24.ru 09:57 
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Дзагоев отправился в Оренбург вместе с ЦСКА

Чемпионат 09:50
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Дзагоев полетел с ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Sports.ru 09:40
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