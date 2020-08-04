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Джанаев назвал Кокорина лучшим футболистом современного поколения
Metaratings
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По мнению вратаря, Кокорин является лучшим футболистом современного поколения.В источнике
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