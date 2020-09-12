НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Общественная служба новостейОбщественная служба новостей
Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Общественная служба новостей
  • Матч ТВ
  • BetOn
Полузащитник «Ротора» Джано Ананидзе расторгнет контракт с волгоградским клубом из-за травмы, сообщили в «Чемпионате». Причём отмечается, что клуб сделает это в ближайшее время, так как 27-летний футболист не сможет играть в предстоящих матчах, а Ананидзе решил быть честным перед «Ротором».В источнике
С чего всё начиналось
alt

Джано из-за травмы расторгнет контракт с «Ротором»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ротором». Это связано с тем, что травма хавбека в ближайшее время не позволит ему выйти на поле. Ананидзе решил быть честным перед клубом и принял решение расторгнуть договор.
Чемпионат 16:31
Подробнее о событии
alt

Джано расторгнет контракт с «Ротором»

Metaratings 17:42
alt

СМИ: Джано расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы

Sport24.ru 17:10 
alt

Ананидзе решил покинуть «Ротор»

Sport.ru 17:00
реклама
Главное
Новости