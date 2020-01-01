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Джано расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы
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Как сообщается, в скором времени 27-летний хавбек расторгнет контракт с волгоградским клубом.В источнике
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Ананидзе решил покинуть «Ротор»

Sport.ru 17:00
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«Чемпионат»: Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы

Sportbox.RU 16:49
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«Чемпионат»: Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы

Матч ТВ 16:49
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