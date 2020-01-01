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Джастин Гэтжи: Макгрегор снова ушел в запой
Fightnews.info
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Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи высмеял Конора Макгрегора в своем Twitter. В частности, американец написал: К счастью, все пожилые люди сидят дома.В источнике
Подробнее о событии
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Гэтжи: «Макгрегор в очередном запое»

Sport.ru 03:59
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Гэтжи: Макгрегор в очередном запое

Чемпионат 03:08
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Джастин Гэтжи: Макгрегор снова ушел в запой

Советский спорт 03:01
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