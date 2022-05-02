Sports.ruДжейми Каррагер высказался о совмещении Ральфом Рангником работы в клубе и сборнойДжейми Каррагер высказался о совмещении Ральфом Рангником работы в клубе и сборной.Sports.ru63-летний немецкий специалист возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года.Чемпионат«Главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «Манчестер Юнайтед».Sports.ruНапомним, сейчас Ральф Рангник тренирует «Манчестер Юнайтед» на временной основе.ЧемпионатЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКаррагер – о Рангнике: главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «МЮ»Чемпионат19:19Джейми Каррагер высказался о совмещении Ральфом Рангником работы в клубе и сборнойSports.ru17:53Каррагер о Рангнике: Тренер Австрии не должен подрабатывать в МЮ. Это бессмыслицаAllsport News17:55Показать все источникиОценить