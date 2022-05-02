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Джейми Каррагер высказался о совмещении Ральфом Рангником работы в клубе и сборной

Джейми Каррагер высказался о совмещении Ральфом Рангником работы в клубе и сборной.
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63-летний немецкий специалист возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года.
Чемпионат
«Главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «Манчестер Юнайтед».
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Напомним, сейчас Ральф Рангник тренирует «Манчестер Юнайтед» на временной основе.
Чемпионат

Подробнее о событии

Каррагер – о Рангнике: главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «МЮ»
Чемпионат19:19
Джейми Каррагер высказался о совмещении Ральфом Рангником работы в клубе и сборной
Sports.ru17:53
Каррагер о Рангнике: Тренер Австрии не должен подрабатывать в МЮ. Это бессмыслица
Allsport News17:55
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