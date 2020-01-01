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Гаттузо: «Месси делает вещи, которые вы увидите только на PlayStation»
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о капитане "Барселоны" Лионеле Месси перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов.В источнике
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