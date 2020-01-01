Гаттузо: «Месси делает вещи, которые вы увидите только на PlayStation»

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о капитане "Барселоны" Лионеле Месси перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов. В источнике