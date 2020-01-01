НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Дженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Soccernews.ru
  • NEWS.am Sport
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • ProstoProSport
  • LiveSport.ru
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Он восхитился игрой лидера каталонцев Лионеля Месси.В источнике
Подробнее о событии
alt

Дженнаро Гаттузо: «Я вижу, что Месси может делать, когда играю в Playstation со своим сыном»

Матч ТВ 17:48
alt

Гаттузо считает, что Месси играет на одном уровне с Марадоной

ProstoProSport 10:29
alt

Гаттузо: нельзя остановить Месси, но мы должны кое-что попробовать

Чемпионат 09:22
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости