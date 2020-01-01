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Джеррард раскритиковал прекращение турниров из-за коронавируса
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард раскритиковал прекращение и перенос турниров в европейских чемпионатах из-за коронавируса.В источнике
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Стивен Джерард: Не доигрывать чемпионаты — стыд и позор

47-регион.ру 15:15 
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Стивен Джерард: Не доигрывать чемпионаты — стыд и позор

Советский спорт 14:58 
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Джеррард недоволен отменой спортивных матчей из-за коронавируса

Нева Спорт 14:27
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