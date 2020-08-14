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Бомбардир.руБомбардир.ру
Джикия: «Домашние игры „Спартак“ может вытянуть и без Кокорина»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отсутствие форварда Александра Кокорина.В источнике
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Джикия призвал Кокорина пробиваться в состав «Спартака»

BetOn 16:49
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Джикия: «Кокорин? Пусть добивается места в составе, тренируется»

Sport24.ru 16:40 
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Джикия: «Домашние игры „Спартак“ может вытянуть и без Кокорина»

Бомбардир.ру 16:35
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