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Джикия: «Спартаку» хочется обыграть «Зенит»
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
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  • Спорт-Экспресс
Футболистам московского "Спартака" хочется обыграть петербургский "Зенит" в полуфинале Кубка России, заявил капитан "красно-белых" Георгий Джикия.В источнике
Подробнее о событии
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Джикия о словах гендиректора «Зенита»: «Неприятно. Понятно, что на эмоциях, но не стоит на такое переходить»

Sports.ru вчера в 03:56
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Джикия: «Спартаку» хочется обыграть «Зенит»

РИА Новости 8 июля в 18:22
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Тедеско рассказал о мотивации «Спартака» на матч с «Зенитом»

News.ru 8 июля в 16:45
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