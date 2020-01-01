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Джикия: досрочное завершение сезона — это не выход
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выразил желание доиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Джикия: досрочное завершение сезона — это не выход

RT на русском 02:45
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Джикия: для «Спартака» лучше доиграть сезон. За 8 туров мы можем исправить ситуацию

Футбол России 01:31
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Джикия: «Чтобы объявить „Зенит“ чемпионом, он должен быть математически недосягаем»

Sport.ru вчера в 19:29
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