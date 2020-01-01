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Джикия: думаю, что тренерская карьера Евсеева будет очень классной
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Желаю удачи Евсееву и всего самого хорошего. Думаю, что его карьера будет очень классной. Как человек, он тоже очень сильный.В источнике
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«Может, он потом мне за это предъявит, но скажу». Джикия рассказал о Вадиме Евсееве

Спорт-Экспресс 22:00
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Джикия: думаю, что тренерская карьера Евсеева будет очень классной

Чемпионат 17:54
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