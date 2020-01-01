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Джикия: на матчах «Спартака» система VAR не подключена к розетке
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о работе системы VAR.В источнике
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Георгий Джикия: «На „Спартаке“ не смотрят ВАР? По-моему, табло даже не подключено к розетке»

Спорт-Экспресс 16:45
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Георгий Джикия: «На нашем стадионе систему VAR забыли включить в розетку»

Матч ТВ 13:18
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Георгий Джикия: «На нашем стадионе систему VAR забыли включить в розетку»

Sportbox.RU 13:18
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