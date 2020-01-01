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Джикия назвал Кокорина самым сложным оппонентом в РПЛ
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Защитник московского «Спартака» и национальной команды России Георгий Джикия рассказал о самом сложном оппоненте в российской премьер-лиге.В источнике
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Джикия поспорил, что забьет 3 гола в сезоне РПЛ. Если нет – побреется налысо

Sports.ru 21:29
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Джикия назвал самого сложного соперника в чемпионате России

Sport.ru 18:59
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Джикия побреется налысо, если не забьет три гола в нынешнем сезоне

Футбол России 16:11
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