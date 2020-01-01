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Джикия рассказал, против кого в РПЛ тяжелее всего играть
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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, против кого в чемпионате России сложнее всего играть.В источнике
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Джикия о самом сложном сопернике в РПЛ: «С Дзюбой тяжело, но Кокорина поставлю на первое место»

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Джикия побреется налысо, если не забьет три гола в нынешнем сезоне

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Джикия назвал трёх форвардов РПЛ, с которыми ему тяжелее всего справляться

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