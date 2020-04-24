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Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ
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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, кого он считает самым сложным соперником в РПЛ.В источнике
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Джикия поспорил, что забьет 3 гола в сезоне РПЛ. Если нет – побреется налысо

Sports.ru вчера в 21:29
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Джикия назвал самого сложного соперника в чемпионате России

Sport.ru вчера в 18:59
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Джикия побреется налысо, если не забьет три гола в нынешнем сезоне

Футбол России вчера в 16:11
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