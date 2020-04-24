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Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ
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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, кого он считает самым сложным соперником в РПЛ.В источнике
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Джикия о самом сложном сопернике в РПЛ: «С Дзюбой тяжело, но Кокорина поставлю на первое место»

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