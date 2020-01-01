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Джикия оценил трансферную стоимость Мирзова в двести рублей
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Sports.ru
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в шуточной форме оценил трансферную стоимость своего партнера по команде Резиуана Мирзова. Об этом передает «Чемпионат.com». Напомним, что в последнем товарищеском матче «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Оба гола забил форвард москвичей Мирзов.В источнике
Георгий Джикия
Российский футболист
Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова, кстати. За Соболева не могу отвечать, только за Мирзова, потому что ему цену знаю точно - 200 рублей.
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Джикия оценил трансферную стоимость Мирзова в двести рублей

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