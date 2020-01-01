Джикия оценил трансферную стоимость Мирзова в двести рублей

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в шуточной форме оценил трансферную стоимость своего партнера по команде Резиуана Мирзова. Об этом передает «Чемпионат.com». Напомним, что в последнем товарищеском матче «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Оба гола забил форвард москвичей Мирзов.