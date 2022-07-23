Спорт-ЭкспрессДжикия оценил выступление «Спартака» на старте сезонаКапитан «Спартака» Георгий Джикия после завершения матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) оценил старт команды в нынешнем сезоне.Спорт-Экспресс— Классно провели время, хорошая тренировка была, пообщались с болельщиками, сфотографировались.Bookmaker-ratings.ruОтставание от идущего первым ЦСКА составляет два балла.Спорт-Экспресс«Спартак» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruБомбардир.руПодробнее о событииДжикия оценил выступление «Спартака» на старте сезонаСпорт-Экспрессвчера в 16:33Георгий Джикия — о встрече в Ставрополе: Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много болельщиковBookmaker-ratings.ruвчера в 15:52Показать все источникиОценить1