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Джикия оценил выступление «Спартака» на старте сезона

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после завершения матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) оценил старт команды в нынешнем сезоне.
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— Классно провели время, хорошая тренировка была, пообщались с болельщиками, сфотографировались.
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Отставание от идущего первым ЦСКА составляет два балла.
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«Спартак» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.
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Джикия оценил выступление «Спартака» на старте сезона
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
Георгий Джикия — о встрече в Ставрополе: Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:52
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