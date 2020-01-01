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Джикия высмеял интервью Соболева
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался об интервью Александра Соболева.В источнике
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Джикия высмеял интервью Соболева

Soccernews.ru 10:33
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Джикия: «Читал интервью с Соболевым и думал: „Что ты несeшь? Четыре класса образования“»

Бомбардир.ру 10:21
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Джикия отреагировал на слова Соболева о своем аппетите

ProstoProSport 10:19 
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