Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на слова полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова, который заявил, что его команда сильнее красно-белых, после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В источнике