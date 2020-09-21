Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на слова полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова, который заявил, что его команда сильнее красно-белых, после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
С чего всё начиналось
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» в 8-м туре Тинькофф РПЛ (0:2). — Сегодня было какое-то невезение, мы создали много моментов.