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Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на слова полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова, который заявил, что его команда сильнее красно-белых, после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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С чего всё начиналось
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«С такой игрой, скорее, будем бороться с «Зенитом». Хавбек «Рубина» Макаров — о поражении от «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» в 8-м туре Тинькофф РПЛ (0:2). — Сегодня было какое-то невезение, мы создали много моментов.
Спорт-Экспресс вчера в 12:10
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Джикия – игроку «Рубина» Макарову: на табло пусть посмотрит

Metaratings 07:32
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Джикия отреагировал на слова Макарова, который сказал, что «Рубин» сильнее «Спартака»

Чемпионат 06:43
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«На табло пусть посмотрит»: Джикия ответил Макарову

Евро-футбол.ру 07:24
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