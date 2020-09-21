Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»

Капитана "Спартака" Георгия Джикию задели слова полузащитника "Рубина" Дениса Макарова. Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия дал интервью телеканалу "Матч ТВ" после победы над казанским "Рубином" (2:0) на выезде в рамках 8 тура РПЛ. В источнике