Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»
Капитана "Спартака" Георгия Джикию задели слова полузащитника "Рубина" Дениса Макарова. Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия дал интервью телеканалу "Матч ТВ" после победы над казанским "Рубином" (2:0) на выезде в рамках 8 тура РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» в 8-м туре Тинькофф РПЛ (0:2). — Сегодня было какое-то невезение, мы создали много моментов.