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Джикия предложил с нового сезона вернуться на систему «весна-осень»
Матч ТВ
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  • Газета.Ru
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что сезон в России следует доиграть до конца нынешнего года, а затем вернуться к системе «весна-осень».В источнике
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