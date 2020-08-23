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Джикия прокомментировал слухи об интересе «Наполи»
Комсомольская правда
  • Комсомольская правда5:35
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на слухи о своём переходе в итальянский футбольный клуб «Наполи».В источнике
Подробнее о событии
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Джикия прокомментировал слухи об интересе «Наполи»

RT на русском 16:53
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Джикия: «„Наполи“? Мне никто не звонил, не писал, в инстаграме в запросах ничего такого не видел»

Sport24.ru 16:36 
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«Мне никто не звонил, не писал». Джикия — о переговорах с «Наполи»

Спорт-Экспресс 16:33
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