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Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом
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Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее. Если нет — только по прошествии 30 туров.В источнике
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Джикия: «Чтобы объявить „Зенит“ чемпионом, он должен быть математически недосягаем»

Sport.ru 19:29
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Джикия против признания «Зенита» досрочным чемпионом РПЛ

Газета.Ru 19:22
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Джикия: чтобы объявить «Зенит» чемпионом, он должен быть математически недосягаем

Чемпионат 17:53
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