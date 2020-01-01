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Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом
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Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее. Если нет — только по прошествии 30 туров.В источнике
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Джикия: чтобы объявить «Зенит» чемпионом, он должен быть математически недосягаем

Чемпионат 17:53
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Джикия выступил против признания «Зенита» чемпионом, если сезон не будет доигран

Бомбардир.ру 17:45
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Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом

Спорт-Экспресс 17:15
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