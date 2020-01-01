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Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
RT на русском
  • Вести.Ru3:18
Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА.В источнике
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