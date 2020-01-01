НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что старается оградить себя от знакомых, которые пытаются сблизиться с ним из-за меркантильных целей.В источнике
Подробнее о событии
alt

Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях

Матч ТВ 19:58
alt

Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях

Sportbox.RU 19:58
alt

«Брат, дай 20 тысяч. Послезавтра отдам». Джикия — о «фальшивых» друзьях

Спорт-Экспресс 19:45
реклама
Главное
Новости