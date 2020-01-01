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Джикия рассказал, против кого в РПЛ тяжелее всего играть
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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, против кого в чемпионате России сложнее всего играть.В источнике
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Джикия о 8-м месте «Спартака»: «Стыдно, конечно же! Никто в команде не доволен»

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Джикия побреется налысо, если не забьет три гола в нынешнем сезоне

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Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ. И это не Дзюба

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