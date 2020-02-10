Яркое эксклюзивное интервью капитана «Спартака» В воскресенье «Спартак» улетел из Катара, не дожидаясь последнего матча турнира в Катаре между «Локомотивом» и «Ростовом». Накануне команда Доменико Тедеско обыграла «Партизан» (3:2) и стала победителем Кубка «Париматч Премьер» — как и в прошлом году.