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Джикия заявил, что Кокорин просто необходим «Зениту»
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Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о ситуации нападающего Александра Кокорина в "Зените".В источнике
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С чего всё начиналось
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Георгий Джикия: «Сейчас я развею миф о Тедеско»

Яркое эксклюзивное интервью капитана «Спартака» В воскресенье «Спартак» улетел из Катара, не дожидаясь последнего матча турнира в Катаре между «Локомотивом» и «Ростовом». Накануне команда Доменико Тедеско обыграла «Партизан» (3:2) и стала победителем Кубка «Париматч Премьер» — как и в прошлом году.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
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Джикия считает, что «Зенит» нуждается в Кокорине

Sport.ru 05:59
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Джикия считает, что Кокорин необходим «Зениту»

RT на русском 02:51
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Капитан «Спартака» поддержал Кокорина: Саша необходим «Зениту»

РИА Новости 02:37
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