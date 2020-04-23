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Джикия: «Чтобы доиграть чемпионат России, хватит 40-45 дней»
Bookmaker-ratings.ru
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  • RT на русском
  • Советский спорт
  • Metaratings
Все российские клубы уже вылетели из еврокубков. Поэтому спокойно за 40-45 дней можно доиграть, играя, например, один раз в пять дней.В источнике
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Джикия считает, что за 40—45 дней можно доиграть чемпионат РПЛ

RT на русском 14:43
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Георгий Джикия: Чемпионат России можно доиграть за 40-45 дней

Bookmaker-ratings.ru 14:42
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Джикия: РПЛ спокойно можно доиграть за 40-45 дней

Metaratings 14:28
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