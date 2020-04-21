НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Олимпиада Токио 2020
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал свое отношение к тому, что в ближайшее трансферное окно клуб покинут Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

Джикия назвал потерей для «Спартака» предстоящие уходы Шюррле и Мельгарехо

Sport.ru 03:00
alt

Джикия: уход Мельгарехо и Шюррле станет потерей

Футбол России 01:59
alt

«Огромный минус для «Спартака». Джикия оценил уход Шюррле и возможную потерю Мельгарехо

Sport24.ru вчера в 23:51 
реклама
Главное
Новости