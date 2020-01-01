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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Олимпиада Токио 2020
  • Матч ТВ
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал свое отношение к тому, что в ближайшее трансферное окно клуб покинут Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле.В источнике
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Георгий Джикия: «Уход Мельгарехо и Шюррле — огромный минус для „Спартака“»

Матч ТВ 21:43
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Георгий Джикия: «Уход Мельгарехо и Шюррле — огромный минус для „Спартака“»

Sportbox.RU 21:43
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Джикия назвал потерей для «Спартака» предстоящие уходы Шюррле и Мельгарехо

Чемпионат 17:47
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