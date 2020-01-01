Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал свое отношение к тому, что в ближайшее трансферное окно клуб покинут Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле.