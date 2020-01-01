Джо Харт проходит медосмотр в «Тоттенхэме»

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт. 33-летний голкипер проходит медосмотр в «Тоттенхэме». Ранее Харт выступал за «Бернли».