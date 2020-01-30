НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
GoTennis.ru
  • GoTennis.ru
  • Bethub.org
  • Комсомольская правда
  • Гомельская Правда
  • Спорт-Экспресс
  • WrestlingUa.Com
  • Подробности.ua
  • ODDS.ru
  • Чемпионат
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Вести.Ru
  • NEWS.am Sport
  • РБК
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Sputnik Беларусь
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Профиль
  • EURO.com.ua
  • Znaj.ua
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Australian Open 2020.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Как Джокович рвётся к очередному «Большому шлему». Видеообзор матча 1/2 финала Australian Open с Федерером

Sport.ru 11:14
alt

«Огромное уважение ему за то, что он постарался показать все, что мог». Джокович восхитился Федерером, который продолжил играть с травмой

Матч ТВ 08:21
alt

Джокович: «Мое уважение Федереру. Ему было больно, но он старался изо всех сил»

Sport24.ru 08:13 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости