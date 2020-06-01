Джон Джонс американский боец без правил

Организуйте бой за титул в полутяжелом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной легкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить.

Газета.Ru

18:41