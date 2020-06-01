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Газета.RuГазета.Ru
Джон Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе
РЕН ТВ
  • РЕН ТВ0:30
Первый номер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Джон Джонс сложил чемпионские полномочия в полутяжелом весе. Об этом американец сообщил в Twitter.В источнике
Джон Джонс
американский боец без правил
Организуйте бой за титул в полутяжелом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной легкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить.Газета.Ru18:41
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