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Российская газетаРоссийская газета
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
Невские Новости
  • Мой Брянск0:49
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории. Американец Джон Джонс в третий раз защищал звание сильнейшего бойца в это весовой категории против своего соотечественника Доминика Рейеса.В источнике
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Даниэль Кормье
Американский спортсмен
Этот бой - не ограблений. Это очень близкий бой. Тут можно было рассудить в любую сторону. Перед пятым раундом можно было отдать 3-1 в пользу Рейеса, а можно было и дать 2-2 по раундам. Думаю, что Рейес выиграл по раундам 3-2, но этот поединок был равным.
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