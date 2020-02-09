Даниэль Кормье Американский спортсмен

Этот бой - не ограблений. Это очень близкий бой. Тут можно было рассудить в любую сторону. Перед пятым раундом можно было отдать 3-1 в пользу Рейеса, а можно было и дать 2-2 по раундам. Думаю, что Рейес выиграл по раундам 3-2, но этот поединок был равным.