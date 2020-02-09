Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории. Американец Джон Джонс в третий раз защищал звание сильнейшего бойца в это весовой категории против своего соотечественника Доминика Рейеса.В источнике Этот бой - не ограблений. Это очень близкий бой. Тут можно было рассудить в любую сторону. Перед пятым раундом можно было отдать 3-1 в пользу Рейеса, а можно было и дать 2-2 по раундам. Думаю, что Рейес выиграл по раундам 3-2, но этот поединок был равным.