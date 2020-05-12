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Джордан Ларссон: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Чемпионат
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал пост в своем Instagram. Он рассказал, что ждет возобновления сезона, который прерван из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Ларссон: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле»

Sport24.ru 14:26 
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Джордан Ларссон: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле »

Евро-футбол.ру 14:22
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Джордан Ларссон: не могу дождаться, чтобы вернуться на поле и заняться тем, что люблю

Чемпионат 14:20
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