Джордан Ларссон: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал пост в своем Instagram. Он рассказал, что ждет возобновления сезона, который прерван из-за пандемии коронавируса.