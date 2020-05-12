НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСебастьян Феттель покинет FerrariПрезидент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея МиранчукаДана Уайт: «Хабиб и Гэтжи подерутся летом на Бойцовском острове»Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы ТутберидзеСпорт-ЭкспрессДжордан Ларссон: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле»Евро-футбол.ру3Евро-футбол.руRT на русскомЧемпионатНападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал пост в своем Instagram. Он рассказал, что ждет возобновления сезона, который прерван из-за пандемии коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ларссон заявил о желании как можно быстрее сыграть за «Спартак»RT на русском 15:26Ларссон: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле»Sport24.ru 14:26 Джордан Ларссон: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на поле »Евро-футбол.ру 14:22рекламаГлавноеСебастьян Феттель покинет FerrariПрезидент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея МиранчукаДана Уайт: «Хабиб и Гэтжи подерутся летом на Бойцовском острове»Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы ТутберидзеНовости