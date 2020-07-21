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Джордже Деспотович перешел в «Рубин»
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Казань, 21 июля 2020, 18:44 — REGNUM 28-летний сербский форвард Джордже Деспотович подписал контракт на три года с казанским «Рубином», об этом сообщили на официальном сайте клуба.В источнике
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