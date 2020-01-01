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Деспотович попрощался с «Оренбургом»
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Деспотович выступал за "Оренбург" с августа 2018 года, провёл 47 игр, забил 14 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,2 миллиона евро.В источнике
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Подробнее о событии
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Деспотович попрощался с «Оренбургом»

Sport.ru 07:28
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Деспотович попрощался с «Оренбургом»

Матч ТВ 06:54
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Джордже Деспотович: «Спасибо за все, „Оренбург“. Ты навсегда в моем сердце»

Sports.ru 06:49
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