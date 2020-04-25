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Петербургский дневникПетербургский дневник
Дзюба: «Футболистов называют деревьями»
Петербургский дневник
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» признался, что всех футболистов называют «деревьями». «Я нахожусь в своей среде», - пошутил он, стоя у домашней пальмы.В источнике
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Подробнее о событии
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Дзюба рассказал о тренировках во время карантина

RT на русском 02:05
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Артем Дзюба: Нас, футболистов, называют деревьями. Нахожусь в своей среде, Артем Дубин

Bookmaker-ratings.ru 01:41
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Дзюба рассказал о тренировка «Зенита» на самоизоляции

ProstoProSport вчера в 23:40 
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