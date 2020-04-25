Дзюба: «Футболистов называют деревьями»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» признался, что всех футболистов называют «деревьями». «Я нахожусь в своей среде», - пошутил он, стоя у домашней пальмы.