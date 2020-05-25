Дзюба, Семак и Медведев выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»

Нева Спорт 5 17









В честь события Сергей Семак (главный тренер коллектива), Александр Медведев (генеральный директор "Зенита"), Артём Дзюба (форвард) и Бранислав Иванович (капитан команды, защитник) приняли участие в традиционном выстреле из артиллерийской пушки. В источнике