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Дзюба, Семак и Медведев выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»
Нева Спорт
  • 78.ru1:05
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В честь события Сергей Семак (главный тренер коллектива), Александр Медведев (генеральный директор "Зенита"), Артём Дзюба (форвард) и Бранислав Иванович (капитан команды, защитник) приняли участие в традиционном выстреле из артиллерийской пушки.В источнике
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С чего всё начиналось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, а также Артём Дзюба и Бронислав Иванович совершили полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.
DP.RU 07:57
Подробнее о событии
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Клуб родом из металлического завода: «Зенит» отмечает 95-летний юбилей

78.ru 13:04
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«Зенит» празднует 95-летие: Дзюба, Иванович и Семак выстрелили из пушки, пиро-шоу фанатов и баннер над Невой

Sport24.ru 09:00 
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Семак выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь 95-летия «Зенита»

Петербургский дневник 08:46
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