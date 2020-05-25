Дзюба, Семак и Медведев выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»
Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) приняли участие в ставшим традицией полуденном выстреле из пушки, расположенной в Петропавловской крепости. Поводом стал 95 день рождения профессионального футбольного клуба. День рождения клуба сегодня, 25 мая.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, а также Артём Дзюба и Бронислав Иванович совершили полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.
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