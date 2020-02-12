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Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме
Спорт-Экспресс
  • Деловое.ТВ0:46
  • Мой Брянск0:49
Капитан сборной России Артем Дзюба снова решил задеть главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Форвард «Зенита» опубликовал на своей странице в Инстаграме картинку, в которой угадываются Рустем Сайманов и Леонид Слуцкий.В источнике
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