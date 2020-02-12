Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме

Капитан сборной России Артем Дзюба снова решил задеть главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Форвард «Зенита» опубликовал на своей странице в Инстаграме картинку, в которой угадываются Рустем Сайманов и Леонид Слуцкий.